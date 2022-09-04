Підірвав себе та двох російських фашистів: в окупованому Токмаку загинув український партизан

В окупованому Токмаку Запорізької області загинув Максим Махринов, який допомагав ЗСУ звільняти своє рідне місто від росіян, повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по їхніх базах.

Коли до нього з обшуками прийшли російські окупанти, партизан Максим Махринов підірвав себе гранатою. Окрім українця, загинув ще один росіянин. Іншого окупанта госпіталізували.

Українців закликали евакуюватися з окупованих територій на період операції ЗСУ щодо звільнення регіону.

Нагадаємо, кількість ліквідованих в Україні російських загарбників наближається до 50 тисяч.



«ФАКТИ» розповідали, як українські військові збили ворожий літак, не використавши для цього жодної ракети.

158

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram