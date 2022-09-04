«Чекаємо завтра на 50 тисяч»: втрати росії у живій силі склали 49 500 вбитих рашистів, — Генштаб

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 450 російських окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 49500 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Крім особового складу, путін за час вторгнення втратив:

- танків — 2049 (+15 за добу);

- бойових броньованих машин — 4430 (+27);

- артилерійських систем — 1147 (+13); РСЗВ — 294 (+1);

- засобів ППО — 156 (+3);

- літаків — 236 (+1);

- вертольотів — 206 (+1);

- безпілотників та оперативно- автомобільної техніки та автоцистерн — 3276 (+8);

- спеціальної техніки — 106 (+1).

Українці у соціальних мережах вітають зусилля українських воїнів, які «почали косити» ворога та «вимагають» завтра довести кількість ліквідованих окупантів до 50 тисяч.

Нагадаємо, президент Зеленський подякував українським захисникам та захисникам неба за врятовані життя наших громадян. За його словами, одне з фундаментальних питань — повністю вберегти небо України від російських ракет та авіації.

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