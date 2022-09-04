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Україна

Майстерність б'є силу: у ЗСУ розповіли, як зуміли збити літак ворога без жодного пострілу

16:40 4 вересня 2022
військовий

Українські військові показують на фронті приклади небувалої відваги та майстерності.

Так, бійці підрозділу Героя України Ярослава Мельника збили ворожий літак, не використавши для цього жодної ракети, повідомили у Міністерстві оборони.

«Герой України Ярослав Мельник — командир ракетної батареї „Бук М1“. На рахунку його підрозділу 28 знищених цілей ворога! З яких — 11 бойових літаків різних типів, 2 вертольоти, 2 крилаті ракети та 13 БПЛА», — зазначили у Міноборони.

Батарея пів року боролася на Харківщині — вступали у протиповітряні бої з десятком та більше ворожих літаків.

Всі дії були злагоджені до секунд — після бойового пуску бійці швидко залишали свою позицію, щоб урятуватися від протирадіолокаційних ракет.

З літаком також відпрацювали швидко та на випередження ворога.

«Виявили. Увімкнули радар підсвічування. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль та зі страху катапультувався, а літак розбився», — розповів Мельник.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про дивізіон Героя України Дмитра Шумакова, який за 3 хвилини знищив 6 крилатих «Калібрів» росіян.

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Фото Міноборони

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