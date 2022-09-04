Майстерність б'є силу: у ЗСУ розповіли, як зуміли збити літак ворога без жодного пострілу

Українські військові показують на фронті приклади небувалої відваги та майстерності.

Так, бійці підрозділу Героя України Ярослава Мельника збили ворожий літак, не використавши для цього жодної ракети, повідомили у Міністерстві оборони.



«Герой України Ярослав Мельник — командир ракетної батареї „Бук М1“. На рахунку його підрозділу 28 знищених цілей ворога! З яких — 11 бойових літаків різних типів, 2 вертольоти, 2 крилаті ракети та 13 БПЛА», — зазначили у Міноборони.

Батарея пів року боролася на Харківщині — вступали у протиповітряні бої з десятком та більше ворожих літаків.

Всі дії були злагоджені до секунд — після бойового пуску бійці швидко залишали свою позицію, щоб урятуватися від протирадіолокаційних ракет.

З літаком також відпрацювали швидко та на випередження ворога.

«Виявили. Увімкнули радар підсвічування. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль та зі страху катапультувався, а літак розбився», — розповів Мельник.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про дивізіон Героя України Дмитра Шумакова, який за 3 хвилини знищив 6 крилатих «Калібрів» росіян.

Фото Міноборони

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