В Словаччині ловлять тигра, який перейшов український кордон

Із зон бойових дій в Україні були змушені тікати не лише люди — працівники зоопарків та волонтери намагалися вивозити тварин, як це було, наприклад, у харківському екопарку Олександра Фельдмана.

Схожа історія сталася з дитинчатою тигра, якого вивезли із зоопарку на сході України на початку війни та помістили в одне із господарств села Стричава на Закарпатті. Однак, як пише «УНІАН» з посиланням на словацьку пресу, тварина втекла та перетнула кордон зі Словаччиною. Тигра на кордоні зафіксували фотопастки.

Схоже, звір наразі знаходиться недалеко від словацького села Улич, мешканців якого попередили про тигра. Людей попросили бути пильними та обмежити пересування за межами будинків. У разі виявлення хижака місцевих мешканців просять повідомляти про це поліцію чи місцеве керівництво.

«Надійшли три телефонні дзвінки з попередженням з поліції. Спочатку про те, що тигр перетинає кордон, пізніше про те, що він уже перейшов кордон і останнє повідомлення про те, що він прямує до кадастру нашого села», — розповів голова села Ян Холінка.

Мирослав Бураль, директор адміністрації національного парку «Полонини», підтвердив інформацію про тигреня, яке втекло. «Це дитинча кількох місяців, воно було розміщене у вольєрі, куди його ходили фотографувати сім'ями з дітьми, тому він звик до присутності людей», — зазначив він.

До речі, тигренят нещодавно виявили і у Києві. Але не втікачів — вони сиділи в клітках у нелегальних торговців рідкісними та екзотичними тваринами. Під час обшуків правоохоронці виявили близько чотирьох сотень тварин різних видів.

Фото Pixabay

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