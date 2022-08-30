Можна було купити навіть тигрів: у Києві викрили торговців рідкісними тваринами (фото, відео)

У Києві під час обшуку поліцейські виявили близько 400 тварин у чоловіка та жінки, які займалися незаконним продажем диких та екзотичних тварин.

Як повідомляють в ГУНП в Києві, спільники поширювали оголошення щодо продажу тварин, які занесені до Червоної книги, через мережу.

«Встановлено, що 36-річна жінка та 35-річний чоловік реалізовували тварин через сайт та соціальні мережі. За ухвалою суду ми провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи», — повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

Фото поліції Києва

Правоохоронці разом зі спеціалістами встановили, що тварини утримуються у неволі в умовах, які не відповідають їхнім біологічним та індивідуальним особливостям, і тим самим піддаються жорстокому поводженню з ними. У деяких вольєрах порушувалися санітарно-гігієнічні норми, травоїдні та хижі тварини утримуються у сусідніх клітках в одному приміщенні, деякі з тварин були зневоднені та виснажені.

Фото поліції Києва

Також під час обшуків була виявлена ветеринарна документація з ознаками підробки та пусті бланки документів на тварин.

Фото поліції Києва

Слідчі розпочали два кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Фігурантам кримінального провадження готують повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років з конфіскацією тварин.

Нагадаємо, що днями в столиці поліцейські затримали чотирьох молодиків яки до смерті побили чоловіка у Подільскому районі.

Фото поліції Києва

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