В умовах боротьби з російською агресією об'єдналися всі українці, у тому числі й підприємці. І держава, можливо, вперше в історії робить вагомі кроки для підтримки бізнесу. Про це під час національного телемарафону розповів керуючий партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

«Я бачу, що майже кожний бізнес так чи інакше намагається допомогти… Зараз я бачу, що весь бізнес без виключення — не тільки ми, і ми не є якимись героями — об'єднався і допомагає так, як може… і я сподіваюся, що це буде проявлятися все більше і більше», — сказав керуючий партнер холдингу TECHIIA, повідомляє «Телеграф».

Він звернув увагу, що хтось афішує свою допомогу, а хтось не хоче або побоюється атак росії.

«Хтось може афішувати це, хтось не хоче афішувати, хтось трохи переляканий, чим це (допомога) закінчиться. Бо коли ти говориш, наскільки ти допомагаєш, як ти допомагаєш, то ти тою чи іншою мірою стаєш ціллю (для атак рф. — Авт.). Ми ж намагаємося якось відбити ворога та зупинити його ланцюжки постачання, то також ворог може намагатися підбити ланцюжки допомоги ЗСУ», — пояснив Крот.

Нагадаємо, Олег Крот виділив на підтримку української армії безпрецедентну суму — близько 60 мільйонів доларів.

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