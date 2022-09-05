Астрологи склали гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку — з понеділка, 5 вересня, який називають вдалим днем для будь-яких починань, до неділі, 11 вересня.

Про те, що очікує на знаки зодіаку, і про те, чого слід уникати в цей період, пише slovofraza.com.

Овнам зірки радять якнайменше спілкуватися з людьми з негативною енергетикою. Інакше представникам цього знаку буде складно домагатися бажаного. У любовній сфері не варто сподіватися на випадковий успіх — треба діяти впевнено і наполегливо. У спілкуванні з коханою людиною та близькими слід виявляти більше терпіння та доброти, не варто лаятися та з'ясовувати стосунки, сперечатися. У роботі тиждень почнеться добре, але до кінця періоду з'явиться багато нових дрібних проблем.



Тельцям дуже пощастить у коханні. Представників цього знаку буде супроводжувати успіх у професійній діяльності. Особливо якщо вона пов'язана з креативом, спілкуванням, прийняттям незвичайних рішень.



Близнюки опиняться під владою позитивних емоцій. Зірки радять представникам цього знаку частіше займатися улюбленими справами та рідше спілкуватися з неприємними людьми. Недоброзичливець може захотіти серйозно насолити Близнюкам. Нові проекти краще відкласти та зайнятися завершенням розпочатого як на роботі, так і вдома.

Ракам варто остерігатися надмірної легкості у всьому. Якщо захочеться простого та зрозумілого життя, то доведеться робити все можливе, щоб неприємності траплялися якомога рідше. Можлива поява нових облич в оточенні, які принесуть важливу інформацію та приємні емоції. Цей тиждень є вдалим для згладжування гострих кутів.



У Левів з'явиться шанс стати багатшим і успішнішим. Нинішній тиждень — час для роботи, бізнесу, інвестування у свою справу або здобуття нових навичок. Протилежна стать буде вкрай часто цікавитися особистістю Левів, що підвищить їхню впевненість у собі та допоможе знайти другу половинку. Найголовніше для представників цього знаку — вміння справляти найкраще перше враження. Потрібно скористатися цим на сто відсотків.



Дівам із високою ймовірністю цього тижня вдасться змінити свою долю. Це ідеальний час для нових бізнес-починань та нових проектів у роботі, творчості, а також для знайомств. Представники цього знаку можуть швидко знайти другу половинку. Головне — не відлякувати оточуючих надмірною педантичністю та прискіпливістю. Велику увагу астрологи радять приділяти сфері здоров'я.



У Терезів починається час, коли краще не діяти, а думати. Представникам цього знаку слід бути дуже обережними у спілкуванні з людьми-маніпуляторами. Тиждень підходить для того, щоб змінити курс роботи. Якщо щось не виходить, можна відмовитися від цього і знайти для себе щось інше. Активність у коханні теж краще поки що знизити. Це добрий час для духовних пошуків.



Цей тиждень — ідеальний час для спілкування з колегами, друзями, родичами у Скорпіона. Обережність не зашкодить у спілкуванні з другою половинкою — можливі сварки на рівному місці. Щодо роботи чи бізнесу, то тут все буде в руках представників цього знаку. Зірки допоможуть їм вирвати перемогу з лап ворогів та конкурентів. Головне — виявляти більше оригінальності у таких питаннях.

Стрільців зірки застерігають від неправильного визначення пріоритетів. Представникам цього знаку в цей період краще сфокусуватися на домашніх справах та роботі. Період підійде для постановки нових цілей та початку руху до них. У діловій сфері можлива зустріч гідних конкурентів.

Козерогам доля дозволяє цього тижня зробити вибір. Можна присвятити час другій половинці, допомогти коханій людині з її особистими справами та проблемами. А можна зайнятися своїми справами, присвятивши їм максимум свого часу. Будь-який вибір буде правильним.

Водолії зможуть позбутися переживань та негативу, накопичених останніми тижнями. У роботі та бізнесі можливі неприємні конфузи та порушення обіцянок з боку клієнтів, колег. Це означає лише одне — можна спробувати присвятити більше свого особистого часу другій половинці чи родичам.



У Риб починається час, коли вони без особливих проблем зможуть стати кращими. Корисно займатиметься спортом та розвиватиме фізичну силу та витривалість. Не виключено, що в бізнесі та роботі представники цього знаку не зможуть знайти точки дотику з колегами та клієнтами. Потрібно бути мудрішим і навчитися поступатися. Подібна поведінка буде дуже корисною і в любовній сфері, у спілкуванні з родичами та друзями.

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Фото Pixabay

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