Не починайте нових справ і будьте обережнішими з покупками: астрологічний прогноз на вересень від Ольги Медвецької

Астрологиня Ольга Медвецька, яка раніше прогнозувала, що на початку вересня ситуація на фронті буде «гарячою», а кульмінація настане в жовтні, розповіла про вплив на події в перший місяць осені ретроградного Меркурія.

«Вже з перших днів поточного тижня ми можемо помітити різного роду проблеми з комунікаціями, наче обставини заплутуються на рівному місці, домовитися з кимось важко, а мозок працює з перешкодами.

Так-так, це все Меркурій, який вже почав уповільнюватися перед тим, як повністю зупинитися, а тоді й зовсім почати задкувати — тобто перейти у ретроградний рух», — пише астрологиня та додає, що момент зупинки відбудеться 10 вересня і до 2 жовтня Меркурій йдиме у зворотньому напрямку, «тріпаючи нам нерви».

Ольга Медвецька рекомендує в цей період не починати нічого принципово важливого: не ухвалювати важливі договори, не відкривати бізнес, не реєструвати фірми. Існує велика вірогідність, що все це потрібно буде переглядати та переоформлювати. Також вона радить бути обережними з покупками та не купувати в цей час транспортні засоби й техніку.

«Після 10 вересня доводимо до пуття те, що вже почали і наобіцяли. Нове не починаємо ще й з тої причини, що 10 вересня буде Повня, а після неї Місяць піде на спад. З 21 вересня буде багато конфліктів між людьми через непоступливість. Ми будемо абсолютно не самокритичними, нам здаватиметься, що є лише правильна точка зору — і вона наша. Тож досягти компромісу буде дуже важко. Після 10 вересня знову буде багато розмов про повільні темпи поставки зброї, адже невисока швидкість надходження допомоги, яка була до того, стане ще нижчою. Можливе також невиконання обіцянок з боку іноземних держав», — пише Медвецька.

За її словами, дні, вдалі для процедур краси та шопінгу, вже майже минули: з 5 до 8 вересня. Дні, вдалі для починань — до 10 вересня.

Раніше астрологи стверджували, що Повний місяць, який настане 10 числа, проходитиме у знаку Риби. Перед деякими знаками зодіаку відкриються нові можливості, вони зможуть отримати більший прибуток. Це стосується шістьох знаків.

Матеріал «Коли можна сміливо витрачати гроші, а коли категорично не можна позичати: грошовий місячний календар на вересень 2022 року» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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