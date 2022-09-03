Коли можна сміливо витрачати гроші, а коли категорично не можна позичати: грошовий місячний календар на вересень 2022 року

Астрологи називають вересень місяцем багатства, успіху та процвітання. Втім, не всі дні будуть вддалими для фінансових справ.

Як пише slovofraza.com, нинішній уїк-енд, 3 і 4 вересня, пройде під егідою Стрільця. Цей час вважається ідеальним для ділових та особистих поїздок. Можна буде сміливо витрачати гроші на розваги та пошуки себе у цьому житті. Можна братися за щось нове у роботі та бізнесі.

5 і 6 вересня пройдуть під управлінням зростаючого Місяця в Козерозі. Ці дні краще присвятити спокійним справам, а шопінг перенести на інший час. Підвищити прибутки вдасться самостійним людям.

7 і 8 вересня — зростання Місяця у Водолії — час нових фінансових можливостей. Ті, хто останнім часом багато працював, зможуть отримати більше грошей і просунутися вгору кар'єрними сходами.

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9 вересня — останній день зростання Місяця, перебування якого в Рибах поставить блок на ухвалення виважених рішень. Прорахувати всі можливі фактори та умови не вийде. Астрологи радять звертатися за допомогою та порадою до близьких, друзів та колег. Те саме стосується й 10 вересня — Повного місяця в тому ж знаку. У ці два дні краще не давати грошей у борг і не брати кредитів.

11, 12 і 13 вересня — три перші дні спадного Місяця, які пройдуть під егідою Овна. Час називають вдалим для будь-яких нових справ та ініціатив у фінансовій та робочій сферах. Обережний шопінг буде доречним.

14 і 15 вересня — спадний Місяць у Тельці. Відмінний час для роботи, фінансових операцій. Це найсприятливіші дні для покупок, особливо якщо ці покупки вимушені і пов'язані зі створенням комфорту.

16 і 17 вересня — спадання Місяця у Близнюках. Дні принесуть деякі труднощі у торгівлі. Досягти компромісів щодо ціни буде непросто.

18, 19 і 20 вересня — три дні спадного Місяця у Раку. Дні вважаються сприятливішими для торгівлі та спроб збити ціну при покупці. Успіх чекає на тих, хто знає, чого він хоче від життя. Астрологи радять людям без чітких фінансових цілей визначитися з ними.

21 і 22 вересня — старіючий Місяць у Леві. Це час енергетичного дисонансу, коли потрібно уникати емоційних покупок. Поспіх поводження з грошима може вам дуже дорого коштувати.

23, 24 і 25 вересня — Місяць і Діва створять дуже міцний союз, який допоможе у прийнятті важливих рішень та у кропіткій роботі. Вважаються найкращими днями для роботи. На цей же період випадають рівнодення та вдалий аспект Венери та Нептуна. Тож позитивної енергії фінансового успіху вистачатиме з надлишком.

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26 вересня — молодий місяць у Терезах. Це спокійний день, коли дозволяються помірні витрати і спокійна робота. Те саме стосується й першого дня зростання у тому ж знаку — 27 вересня.

28 і 29 вересня — зростання Місяця у Скорпіоні. Астрологи називають ці дні часом великої фінансової небезпеки, коли активізуються шахраї та фінансові злочинці. У цей період варто довіряти лише найближчим.

30 вересня — зростання Місяця у Стрільці. У цей день фінансова активність буде корисною і добре позначиться на настрої.

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Фото Pixabay

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