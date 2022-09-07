Вона ненавиділа Україну і воювала разом із рашистами: винесено вирок черговій зрадниці

Правоохоронні і судові органи України продовжують виявляти та карати колаборантів і зрадників, що перейшли на бік рашистів. Так, Івано-Франківський міський суд виніс вирок 53-річній громадянці України Олені Чорній. Їй інкримінували участь у терористичній організації та сприянні її діяльності. Про це стало відомо із реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, із початку 2014 року жінка активно підтримувала ідею виходу територій Донецької та Луганської областей зі складу України, брала участь в антиукраїнських мітингах та протестах, захопленні будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. А в жовтні того ж року вступила до силового блоку терористичної організації «ЛНР» та стала членом незаконного збройного формування «10 ОАБр 2 АК НМ ЛНР» у якості військовослужбовця. Олена Чорна проходила службу у званні капітана, а надалі майора та обіймала посаду начальника відділу кадрів «10 ОАБр 2 АК НМ ЛНР». Забезпечення кадрами давало змогу артбригаді вести бойові дії проти українських Збройних Сил. При цьому жінка чітко усвідомлювала, що терористична організація «ЛНР» діє на території України незаконно та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, створюють небезпеку для життя та здоров`я людей.

Обвинувачена в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду справи. Вина Олени Чорної підтверджується показаннями свідка та письмовими матеріалами справи. Зокрема, в мережі «ВКонтакте» містяться численні зображення зрадниці у військовій формі із символікою так званої «ЛНР» та поруч з іншими особами у військовій формі із символікою самопроголошеної республіки. Також є записи телефонних розмов з невстановленими особами щодо роботи «ЛНР».

Служителі Феміди призначили жінці покарання у виді позбавлення волі на строк п`ятнадцять років з конфіскацією всього належного їй майна. Строк відбуття покарання обвинуваченій рахуватимуть з моменту її затримання. Крім того, зрадниця України має сплатити 5835 грн за проведення судових експертиз.

Нагадаємо, днями у столиці викрили агентурну мережу ворога.

564

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram