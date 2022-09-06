Готовий був продати Батьківщину за 2 тисячі доларів: мешканець Умані отримав 12 років в’язниці за співпрацю з розвідкою рф

Незважаючи на те, що росіяни «мруть як мухи», а сама росія зовсім не схожа на переможця, серед наших співвітчизників перебувають ті, хто погоджується працювати на ворога.

Як повідомляє СБУ, суд призначив 12 років ув'язнення агенту військової розвідки рф

Зловмисника було затримано під час спецоперації СБУ у Черкаській області у липні минулого року, при спробі отримати секретну інформацію про один із складів із боєприпасами українських військ. На виконання вказівок рашистів зрадник намагався «в темну» залучити українського військовослужбовця.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

Зрадник — мешканець Умані, який був завербований представником російської військової розвідки під час поїздки до рф у 2018 році.

«Основним завданням, яке він отримав від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їхньої охорони на території регіону. Для комунікації має використовуватися закриті канали електронного зв'язку.

У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову винагороду у розмірі 2 тис. дол. США".

Нагадуємо, що киянин отримав термін ув'язнення за співпрацю з рашистами.



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