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Україна

Ворог обстріляв Дніпропетровщину та Харківщину: є поранені (відео)

9:37 8 вересня 2022
руйнування

Російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах та селах. Вночі росіяни чотири рази обстрілювали «Градами» Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок атаки пошкодження отримало підприємство. На місці працюють спеціалісти. Масштаби руйнувань у громаді з'ясовуються, зазначив Резніченко.

У Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків та господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія, ЛЕП.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Також обстріли рашистів зазнала Харківська область: за добу окупанти завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо — знову застосували ракети комплексу С-300» , — повідомив він.



Синєгубов наголосив, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.

Крім обласного центру, удари завдавалися по інших населених пунктах області.

«По області наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінки у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували з вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди», — повідомив Синєгубов.


Крім того, за його словами, протягом доби медики госпіталізували двох людей у Чугуївському районі, одну — у Харківському, трьох — в Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих — середній.

Нагадаємо, вчора ЗСУ розпочали локалізовані контрнаступи на критичні точки у Харківській області. Також українські війська просунулися до сіл у межах 5 км від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.

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