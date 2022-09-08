Почалася сто дев'яносто сьома доба російсько-української війни, війни, що триватиме й у 2023 році. Минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційні удари по військових та цивільних об'єктах на території України.



Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Зокрема, у Генштабі повідомили про втрати особового складу та військової техніки росіян, які перебували на території аграрного підприємства «Україна» у селі Солодководне Запорізької області.



Підрозділи сил оборони утримують позиції і не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Першотравневе та Кам'янка.



Українська авіація завдала понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили та техніки супротивника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два вертольоти (Ка-52 та Мі-24), а також п'ять БПЛА.



Ракетними військами та артилерією минулої доби вражений командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження.

Водночас в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ скористалися передислокацією російських сил й провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма, відвоювавши 400 квадратних кілометрів території країни.

На думку аналітиків, українські військові, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися як мінімум на 20 км на контрольовану росією територію на сході Харківської області.

В інституті вважають малоймовірним, що контрнаступ та спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для відновлення операцій у Харківській області, ЗСУ, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки у Харківській області.



Крім того, ISW з посиланням на українські та російські джерела повідомляє про активність вздовж двох основних напрямків у Херсонській області 7 вересня: на півночі Херсонщини на південь від кордону з Дніпропетровською областю та на заході Херсонської області вздовж кордону з Миколаївською областю.

Знімки також підтверджують, що українські війська просунулися до Високопілля та Нововознесенська, обидва у межах 5 км від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.



Російські джерела ISW підтвердили, що українські сили просуваються у західній частині Херсонської області у котлі Сухий Ставок (приблизно за 65 км на північний схід від міста Херсон і вздовж річки Інгулець).



Нагадаємо, у своєму вечірньому відеозверненні президент Зеленський розповів, що при формуванні держбюджету на 2023 рік пріоритетним напрямком буде сектор безпеки та оборони. Глава держави також зазначив, що соціальні зобов'язання перед незахищеними категоріями українців держава виконає.

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