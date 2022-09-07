Загинули у черзі за гуманітаркою: окупанти накрили «Градами» село під Запоріжжям

Рашисти, які обстрілюють населенні пункти, вже не вперше поцюлюють у місця, де мирним мешканцям роздають гуманітарну допомогу. Так було і у Харкові, так сталося й у Запорізькій області.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, вдень у середу, 7 вересня, росіяни обстріляли з РСЗО Пологівський район.

«Приблизно о 15:40 ворог обстріляв „Градами“ село Мала Токмачка. В одному з дворів знаходилися вісім цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу», — повідомив він.

Спочатку йшлося про трьох загиблих та п'ятьох важкопоранених. Але на той час обстріл ще тривав.

«Нажаль, кількість поранених у Малій Токмачці збільшилася до семи людей, три особи у важкому стані», — додав згодом Олександр Старух.

А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виклав на своїй сторінці у соцмережі страшні фото наслідків обстрілу.

Раніше повідомлялося, що у Слов'янську на Донеччині під обстріл росіян потрапила евакуаційна база товариства Червоного Хреста. По базі прилетіли чотири снаряди 152 мм.

Фото зі сторінки Олександра Старуха у соцмережах

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