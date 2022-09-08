Рашисти знову обстріляли Харків: є загиблі та поранені (відео)

Російські загарбники знову обстріляли Харків. Удари були по Індустріальному та Немишлянському районах.



Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова загинуло двоє людей, ще 5 травмовано. Попередньо було два «прильоти». Один в адміністративну будівлю. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними медиків, 2 особи загинули, 5 отримали поранення", - зазначив Синєгубов.



За даними глави регіону, всі профільні служби працюють на місцях влучення.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив обстріл Немишлянського району міста. За його словами, місто обстрілюють з РСЗВ.

Нагадаємо, вчора українські військові на деяких ділянках фронту у Харківській та Донецькій областях провели контрнаступ. Було знищено велику кількість військової техніки росіян. У полон потрапили десятки окупантів. Невідновні втрати рашистів також значні.

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