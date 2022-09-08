40.13 / 41.15 39.66 / 40.85
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рашисти знову обстріляли Харків: є загиблі та поранені (відео)

11:33 8 вересня 2022
обстріл

Російські загарбники знову обстріляли Харків. Удари були по Індустріальному та Немишлянському районах.

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова загинуло двоє людей, ще 5 травмовано. Попередньо було два «прильоти». Один в адміністративну будівлю. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними медиків, 2 особи загинули, 5 отримали поранення", - зазначив Синєгубов.

 


За даними глави регіону, всі профільні служби працюють на місцях влучення.


Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив обстріл Немишлянського району міста. За його словами, місто обстрілюють з РСЗВ.

Нагадаємо, вчора українські військові на деяких ділянках фронту у Харківській та Донецькій областях провели контрнаступ. Було знищено велику кількість військової техніки росіян. У полон потрапили десятки окупантів. Невідновні втрати рашистів також значні.

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

На Тельців чекає успіх у справах, а у Раків багато проблем вирішаться самі собою: гороскоп від Анжели Перл на 8 вересня

День ангела

З Днем ангела Наталії: добрі привітання з іменинами у віршах, прозі та картинках

Полуниця

Посійте по полуниці цей сидерат у вересні і ягоди наступного року буде «просто завались» (відео)

машинка

Від пилу та бруду не залишиться й сліду: який регулярний догляд потрібний пральній машині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту