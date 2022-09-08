ВРУ вводить нові штрафи для роботодавців: скільки і за що доведеться платити

В Україні планують ввести штрафи для роботодавців. Йдеться про мобінг тобто цькування на роботі. Законопроєкт, яким вводяться нові штрафні санкції, парламент ухвалив у першому читанні на засіданні 6 вересня.

Термін «мобінг» застосовують як одну з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах.

Мається на увазі психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва. Таке цькування сприяє створенню навколо співробітників напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування до зміни місця роботи.

За порушення цих норм роботодавцю загрожує штраф.

штраф за мобінг 1700−2550 грн або 20−40 годин громадських робіт;

повторний або груповий мобінг — штраф 3400−5100 грн або 40−60 годин громадських робіт.

До слова, поняття «мобінг» вже закріплено в трудових законодавствах таких країн як: Франція, Швейцарія, Польща та інших.

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