Контрнаступ української армії: бійці ЗСУ повернули контроль над 700 квадратними кілометрами території країни на двох напрямках

Українські військові внаслідок активних бойових дій звільнили з-під російської окупації понад 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямках.



На Харківському напрямі Сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів та просунулися, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.



«У рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Національної гвардії, іншими силовими структурами ведуть активні дії за певними напрямками. Наразі військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. На Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів», — сказав Громов.



Генерал зазначив, що у низці населених пунктів продовжуються фільтраційні дії.



На Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ покращили своє тактичне становище, просунулися у глибину до 2 км.

У ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103-ї окремої бригади ТРО разом з підрозділами 15 полку НГУ просунулися в глибину на 3 кілометри та звільнили населений пункт Озерне.

Угруповання сил оборони продовжує ведення активних дій на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою поліпшення становища лінії фронту. Противник частково деморалізований, але продовжує чинити опір.

Нагадаємо, за минулу добу втрати росіян у живій силі склали 640 осіб. Загальні втрати з початку повномасштабного вторгнення — понад 51 тисяча окупантів.

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