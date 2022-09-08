«Перехоплює дух від цифр»: за добу знищено 640 окупантів та велику кількість військової техніки ворога

Збройні сили України минулої доби ліквідували 640 окупантів, всього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 51250 військових. Найбільші втрати росіян на Донецькому напрямку.



Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Окрім людського ресурсу, ворог на 8 вересня втратив в Україні: танків — 2112 (+15 за добу); бойових броньованих машин — 4557 (+37); артилерійських систем — 1226 (+32); РСЗВ — 305 (+5); кошти ППО — 159 (+3); літаків — 239 (+2); вертольотів — 210 (+2); безпілотників оперативно-тактичного рівня — 884 (+4); автомобільної техніки та автоцистерн — 3344 (+24); спеціальної техніки — 110 (+1).

У коментарях українці пишуть про те, що у них «прямо дух захоплює» від кількості вбитих путінців, а також дякують нашим воїнам за чудову роботу.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму в Харківській області, відвоювавши 400 квадратних кілометрів території. Є просування українських військових у Херсонській області.

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