«Танцювати будемо у травні, бо карти кажуть, що буде свято на святі»: таролог та волонтерка спрогнозувала ситуацію в Україні

Таролог та відома волонтерка Анастасія за допомогою карт вирішила спрогнозувала ситуацію в Україні на найближчі дев'ять місяців. Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці в ютубі.

«Вересень — відкриття заблокованих моментів для нас. Те, що ми не могли зробити, вирішиться завдяки запланованому надходженню ресурсів. Щодо жовтня, то ми торкнемось територій, які були підвішеними довгий час. Ми підемо до них із ресурсами та повними можливостями робити свою справу далі. Тобто Запоріжжя і області далі, які до цього часу ЗСУ не чіпали, то в жовтні там будуть набагато активніші дії. У листопаді виникне ситуація певного затишшя, коли Україна досягне певних цілей і будуть розбиті мрії русні. Й станеться це дуже швидко, бо випала карта „Вісім жезлів“. Я думаю, що в грудні ми будемо або масово повертати полонених, бо бачу карти „Правосуддя“ та „Маг“, або ж повертати території ОРДЛО. Січень — Україна знову матиме багато ресурсів, перемога на перемозі. Лютий — місяць затишшя та намагання домовлятись, але поки не вийде, бо кожен залишиться при своїй думці. У березні тема перемовин теж буде основною, але ми так і залишатимемось із окупантами на ножах, а ось у квітні основні засади щодо дипломатичного врегулювання ситуації вже будуть і, можливо, рф почне відступати. Танцювати будемо у травні, бо карти кажуть, що буде свято на святі».

Не оминула у своєму розкладі таролог і думку адміністрації Байдена щодо війни. За її словами, у США дійсно хочуть і надалі допомагати нашій державі, але їхня основна мета — шляхом цієї війни усунути та навіть знищити рф як країну.

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