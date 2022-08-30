Що думають у кремлі про запропоновану Україною капітуляцію: таролог дала відповідь

24 серпня Міністерство оборони України звернулося до країни-агресорки з пропозицією про капітуляцію. Відповідне звернення опублікували на твіттер-акаунті відомства. Таролог Олена Бюн запитала у карт, як на таку заяву відреагували у керівництві рф.

«Вони вважають, що це сильний удар по їхньому іміджу, тому намагатимуться протидіяти цьому, але не категорично. Будуть тягнути час. Карти чітко кажуть про те, що кремлю потрібно переглянути свої принципи, як би це тяжко їм не давалось. Якби вони скористались цим шансом, який дає їм Україна, і прийняли капітуляцію, то моли б врятувати себе від багатьох проблем, врятувати росію. Це великий удар по самозакоханості росії, адже кремль звик тиснути на інших, на Україну, а не навпаки. В кремлі спостерігатиметься повний крах переконань та ідеалів путінського періоду, що приведе до падіння імперії. Карти вказують на повний кінець, кінець майбутнього».

За словами Бюн, зараз кремль все обдумуватиме, їм потрібна пауза будь-якими способами, щоб відновити свої сили.

«Ті, хто всередині кремля, вже „проклинають себе за цю безглузду битву“, за те, що ця війна була розв'язана в Україні. Йде однозначне усвідомлення програшу, але кремль хоче вчепитися за будь-яку соломинку з надією отримати хоч якусь вигоду для себе від цієї війни. Сам кремль дуже боїться правди, яка стосується того, що насправді відбувається з їхньою армією в Україні. У них спостерігається повна деградація психологічного благополуччя. Все, що пов’язано з Україною, викликає в кремля справжній психоз та ненависть, особливо те, чому Україні всі допомагають, а їм — практично ніхто. Всюди у них простежується глухий кут, а на росію чекає насильницький кінець. Пропозиції України щодо капітуляції росія вперто ігнорує, адже боїться обурення народу. Однак капітуляція — це шанс для кремля уникнути свого нищівного кінця, зменшити ті кардинальні зміни, на порозі яких він стоїть. Тут вже не до амбіцій та самозакоханості. Розплата за все — неминуча».

Раніше Олена Бюн спрогнозувала ситуацію на Донбасі, чи захопить його росія.

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