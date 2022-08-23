«Випали дуже погані карти»: таролог назвала українські міста, які найближчими днями можуть стати мішенню для ракет

Таролог та відома волонтерка Анастасія за допомогою карт вирішила спрогнозувати ситуацію в Україні на 23−24 серпня. Саме у ці дні, на думку експертів, рашисти посилять ракетні обстріли.

«Небезпеки слід очікувати не 24 серпня, а 22 та 23 серпня, — вважає Анастасія. - Якщо думаєте, що є десь цілком безпечні місця, то навряд чи. На деякі області випадають просто „м'якші“ карти, які свідчать про потенційну небезпеку, — розповіла у своєму відео Анастасія. - Важкою ситуація може бути в Києві та в області загалом, тому що там відпрацьовують грошенята і ДРГ, і навідники. Тому закликаю людей бути обережними та після тривог негайно йти в укриття. Львів — та сама історія. Відносно нормально буде із Закарпаттям, там ситуація взагалі нагадує мені якийсь договірняк. Попереджаю про серйозну загрозу жителям Запоріжжя, тому що першою випала карта „жертв та смертей“. Дніпропетровську область теж атакуватимуть. Одеську область можуть обстріляти „Калібрами“. Кропивницький — тут 50 на 50, тому будьте пильними. Харків та Миколаїв — будуть сильні бої, але на землі. Втім, на Харківщині бачу певні успіхи та повернення деяких населених пунктів під контроль ЗСУ. На Сумщині загостряться наземні бої. Житомир та Рівне — є небезпека, бійтеся вогню. Вінницька, Черкаська та Хмельницька області — може спрацювати ППО, але є потенційна небезпека. Можливі якісь внутрішні провокації, щоб навести паніку. Щодо Прикарпаття теж випали недобрі карти. Чернівці та Тернопіль — більш-менш спокійно, є враження, що зіб'ють ракету раніше. Щодо Херсону, то промовчу, бо це стосується наших воїнів, нехай краще здійснять задумане і тоді вже похвалимось. На Луганщині можуть бути провокації, аби потім звинуватити в цьому Україну. І є небезпека саме для мирного населення. В Криму матимемо успіхи. Але й від них летітиме до нас».

Наприкінці Анастасія зазначила, що поки що рашисти не визначились, чи обстрілюватимуть міста дозовано чи одночасно. Й закликала берегти себе та уникати місць скупчення людей, бо саме вони наразі є пріоритетними в окупантів.

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