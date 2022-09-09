Якою насправді є інфляція в Україні

Сьогодні ми не можемо об’єктивно оцінювати інфляцію у зв’язку з окупацією частини наших територій. Так само не можна оцінювати зростання цін в регіонах, які знаходяться під регулярними обстрілами. Обстеження проводяться в спокійніших регіонах, відповідно вони мають вирішальний вплив. Про це у ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів «АНТС», економіст Ілля Несходовський.

«Все залежить від регіону: в одному по окремим продуктам спостерігається вища ціна, в іншому нижча. Це пов’язано з тим, чи це аграрний регіон, де умовно реалізується сільськогосподарська продукція власного виробництва, чи ні. Як наслідок, це призводить до зменшення ціни загалом по країні», — переконує Ілля Несходовський.

Водночас економіст додає, варто говорити про те, що ми можемо вийти на рівень інфляції 30% за результатами року, але не більше. Потенціалу для такого зростання — немає. Ще не відіграли роль деякі чинники, зокрема девальвація гривні, яка у нас була. Тобто ціни виростуть, але в прийнятних для нас межах.

Проте якщо Україна вийде до меж 50%, то це вже галопуюча інфляція і втримати її дуже важко. Монетарні чинники (емісія грошей) дуже сильно впливають на даний фактор і зможуть «розігріти» його. Звісно, це негативно, проте Ілля Несходовський не бачить таких ризиків.

Раніше «ФАКТИ» писали про затримку з виплатами переселенцям, що робити, якщо гроші місяцями не надходять.

Фото pixabay

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