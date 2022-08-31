Затримка з виплатами переселенцям: що робити, якщо гроші місяцями не надходять

Ситуація з виплатами внутрішньо переміщеним особам сьогодні нагадує рулетку: одним щастить, їм гроші надходять на картку без проблем, інші ж місяцями вимушені чекати. Чому так відбувається, хто контролює нарахування цих виплат, допомагали розбиратись «ФАКТИ».

В пошуках грошей

До редакції газети та сайту «ФАКТИ» звернулась пенсіонерка Катерина Степанівна з Києва, яка в липні не отримала виплати ВПО ще за березень. Весною вона виїхала зі столиці на безпечнішу Черкащину. В селі Чаплинка, куди вона перемістилась, було багато переселенців з Київщини й всі вони ставали на облік в управлінні соціального захисту населення м. Лисянка. Хоч це було й нелегко, оскільки з села до райцентру тоді жоден транспорт не ходив. Проте склалися грошима для поїздки на таксі з іще кількома такими ж переселенцями та всі необхідні документи оформили. За місяць всі ті, хто їздив разом з Катериною Степанівною, почали отримувати виплати ВПО, натомість їй гроші не надходили.

«Буквально через місяць мені подзвонили з управління соцзахисту та сказали, що гроші випадково перерахували чоловікові з аналогічним прізвищем, але вже розібрались і питання буде вирішене. Почувши таке пояснення, я була дуже здивована та передзвонила, щоб перепитати: як так сталося, що гроші перерахували іншій людині? Однак цього разу почула іншу версію, мовляв, це я щось вигадала, насправді були вказані неправильні реквізити картки. Щоправда, ми із соцпрацівником одразу перевірили цю інформацію і все зійшлося», — розповідає Катерина Степанівна.

Не зважаючи на це, пенсіонерка все ж надала рахунок іншої картки. Розуміючи, що відповідь соцпрацівника, який плутається у версіях, виглядає дещо дивною, пенсіонерка звернулась до «ФАКТІВ» по допомогу. В пошуках істини вже оглядач газети та сайту подзвонила в управління соцзахисту м. Лисянка й почула третю версію, суть якої зводилась до того, що «ПриватБанк» чомусь відхилив транзакцію з перерахунку цієї соцвиплати. Натомість, після дзвінка у цю фінустанову з'ясувалося: жодних відхилених транзакцій за вказаним рахунком не було. Виходить, гроші просто не пересилали? Хоча працівники управління соцзахисту наполегливо радили трошки почекати, мовляв, виплати прийдуть на наданий вдруге рахунок.

Час минав, а гроші все не надходили. Тому наприкінці червня «ФАКТИ» подзвонили вже до Звенигородської райдержадміністрації, якій підпорядковується Лисянське управління соцзахисту, та почули чергову версію. Мовляв, виплати за березень-квітень не перерахувало Мінсоцполітики, саме тому їх немає. І всі питання треба ставити міністерству, яке гроші за травень переслало, а за березень-квітень — чомусь ні.

Ситуація дедалі більше нагадувала біганину по колу, коли кожен місцевий чиновник вважає за потрібне «перевести стрілки» на іншого. Тому в пошуках істини «ФАКТИ» звернулися до Національної соціальної сервісної служби України. Проаналізувавши запит, Нацсоцслужба відповіла, що нашій читачці дійсно було нараховано допомогу за березень і квітень 2022 року у розмірі 2 000,00 грн щомісячно та її включено до списку внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання. 16 травня 2022-го від Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики (ІОЦ) надійшла інформація про незарахування коштів допомоги з відміткою «неналежні реквізити отримувача», про що її було поінформовано. І знову хоч і правильні дані вказані, але чомусь неналежні…

«Після надання іншого номеру банківського рахунку наприкінці травня поточного року пенсіонерці було повторно проведено нарахування, однак знову надійшла інформація про незарахування коштів допомоги із відміткою „неналежні реквізити отримувача“, про що заявницю було повідомлено в телефонному режимі та запропоновано відкрити новий банківський рахунок для виплати допомоги в іншому банку», — зазначається у відповіді.

Варто сказати, що після зміни банку надання даних вже третьої картки, відкритої саме в АТ «Ощадбанк», та долучення до справи «ФАКТІВ» гроші нашій героїні все ж надійшли. Проте жоден з чиновників так і не зміг пояснити, чому вони аж так довго блукали та ніяк не могли надійти на два попередньо вказаних банківські рахунки, адже вся інформація з першого дня подачі документів, була правильною.



Тому всім, хто опинився в подібній ситуації, радимо не розчаровуватись, а дзвонити до управління соцзахисту за місцем оформлення статусу ВПО та з'ясовувати причину відсутності виплат. Не бійтесь бути наполегливими! У випадку, коли радять відкрити новий рахунок, це варто зробити саме в АТ «Ощадбанк». В такому разі шанси отримати гроші суттєво збільшуються.

Хто і як нараховує виплати ВПО

Щоб зрозуміти, чому подекуди гроші не можуть дійти до свого власника, варто розібратись, як відбувається процедура нарахування виплат ВПО. Передовсім питання нарахування виплат допомоги належить до компетенції структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах.

Список ВПО, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, формується органами соціального захисту населення та Мінцифри. Це робиться на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики». Цей центр на підставі списків, отриманих від Мінцифри, вносить інформацію про внутрішньо переміщених осіб, які подали заяву для виплати допомоги, до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та щомісяця до 2-го, 12-го і 22-го числа формує реєстри щодо виплати допомоги на проживання через АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача.

Таким чином, перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики АТ «Ощадбанк» щомісяця до 3-го, 13-го і 23-го числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги, сформованого ІОЦ.

Виявлення помилок у персональних даних переселенця, даних номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) або категорії одержувача: перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою в заяві, проводиться органами соціального захисту населення, уповноваженою особою виконавчого органу сільської селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг під час формування та подання заяви через портал «Дія».

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