«Він на милицях оббивав пороги військкомату, аби знову стати у стрій»: щемлива історія про героя з Вінниччини

На Миколаївщині поблизу села Новогригорівка, евакуйовуючи 4 вересня з поля бою своїх побратимів, загинув старший бойовий медик 2-ої мотопіхотної роти Руслан Вітинський. Йому було 39 років.

«Боєць родом із Цекинівки. Працював в лікарській амбулаторії. Про Руслана говорили, що «він — лікар від Бога», який вмів не тільки діагностувати хворобу, а й зробити правильне призначення, вмів вислухати, поспівчувати, — повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті». — У 2020 році Руслан Вітинський став на захист нашої Батьківщини. 2022 року був важко поранений в ногу. Пройшовши курс лікування, знову рвався на фронт до своїх хлопців, до своїх побратимів. Він не покинув їх, але залишив сиротами трьох діток — Руслану, Владислава та Улянку…

Росія вбила Руслана Вітинського під час артилерійського вогню. Чоловік отримав осколкове поранення грудної клітини, несумісне з життям. Сильний духом, вольовий, мужній чоловік, справжній медик Руслан Олександрович не раз заглядав в очі смерті. Він на милицях оббивав пороги військкомату, аби знову стати у стрій".

7 вересня до будинку Вітинських прийшло дуже багато людей, щоб віддати шану загиблому захиснику, приїхали бойові побратими, односельці приходили й ставали до «живого коридору».

У Руслана Вітинського залишилися троє дітей

Приїхало чимало бойових побратимів, аби попрощатись зі своїм вірним та надійним товаришем. Всі військові, які щойно з війни, були небагатослівні. Але із тих скупих чоловічих слів, було зрозуміло, наскільки Руслана поважали на передовій.

Нагадаємо, днями у Мукачево провели в останню путь командира розвідроти «Закарпатського легіону» Василя Бабича.

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