Герої не вмирають: у Мукачево провели в останню путь командира розвідроти «Закарпатського легіону» Василя Бабича

Сьогодні у Мукачево у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбулося прощання з Василем Бабичем, повідомили у Мукачівській міськраді.

«Він був молодим, щирим, життєрадісним, мав багато мрій та планів у житті, дуже любив свою сім'ю та рідну землю… Ми втратили ще одного мужнього воїна. Ніколи не забудемо і не пробачимо це ворогові… Висловлюємо щирі співчуття родині, батькові та сестрі Василя. Вічна слава та пам'ять Герою! Світла пам'ять нашим воїнам, які віддали за Україну життя», — йдеться у повідомленні.

Василюі Бабичу було 27 років. З 2017 року він захищав Україну, був командиром розвідувальної роти 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Загинув 29 серпня.

Провести захисника України в останню путь разом з рідними, бойовими побратимами прийшло чимало мешканців міста.

Кілька днів тому у Северинівці на Вінниччині в останню путь провели солдата Степана Михая, який загинув у бою на передовій.

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