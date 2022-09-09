«У січні в нього народився первісток»: у боях за південь України загинув 27-річний офіцер



4 вересня в бою на Херсонському напрямку, де продовжується контрнаступ ЗСУ, загинув Іван Бехарський. Молодий офіцер не дожив до свого дня народження 7 днів. Йому назавжди залишиться 27 років, повідомляє про свого співробітника Державна казначейська служба України:



«Іван родом з смт Чернівці Вінницької області. Після закінчення школи юнак вступив до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю „Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки“. Завжди і всюди Іван був кращим — у 2017 році, після завершення навчання, отримав диплом магістра з відзнакою за кваліфікацією „Інженер-дослідник“. Під час навчання в університеті вступив на кафедру військової підготовки та після її закінчення здобув військове звання офіцера запасу — молодший лейтенант. 15 травня 2017 року блискучого перспективного фахівця за результатами проходження конкурсу було призначено на посаду головного спеціаліста відділу прикладного програмного забезпечення та програмно-технічних комплексів управління інформаційних технологій та захисту інформації Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області».

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