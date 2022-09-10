Окупанти заявили, що пішли з Ізюму, а бійці ЗСУ показали своє відео з міста

Російські війська залишили місто Ізюм, а також ще кілька населених пунктів у Харківській області. Про це заявив так званий «перший заступник міністра інформації «ДНР» Данило Безсонов у Telegram.

«Так, з Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку. Звичайно це погано. Звичайно, це результат помилок високого командування. Але не потрібно шукати у цьому прихованих смислів. Справа не в договірняках й не в зраді. Просто, воюємо, як вміємо. На всіх рівнях. Десь краще, десь гірше. Головне — визнати помилки та зробити правильні висновки», — написав він.

Пізніше 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада опублікувала відео українських захисників в Ізюмі.

«Десантники продовжують впевнено йти вперед, звільняючи Харківщину від рашистів! Не зупиняємось, оксамитовий сезон для російської мразоти виявився „спекотним“! Горіть у пеклі, окупанти! Вірте у ЗСУ! Ми переможемо!» — написали українські бійці.

Нагадаємо, 9 вересня російські ЗМІ повідомили, що окупанти оголосили «евакуацію» з окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ та звільнили деякі населені пункти. Наголошувалося, що «евакуація» проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука.

10 вересня було офіційно повідомлено про звільнення Балаклії на Харківщині. Синьо-жовтий прапор над міськрадою підняли голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

Сьогодні державний прапор України злетів над Куп'янськом — одним з важливих залізничних вузлів сходу України, який росіяни використовували для забезпечення свого угруповання на Донбасі та у Харківській області.

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