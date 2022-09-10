Український прапор піднятий над Куп'янськом: у мережі показали фото

Після Балаклії та вдалого наступу у Харківській області, українські воїни зайняли Куп'янськ, другий найбільший залізничний вузол Харківщини, та розгорнули біля будівлі міськради синьо-жовтий прапор.

Такий знімок опублікував блогер Денис Казанський.

"Куп'янськ. Наші у місті! Без обстрілів, руйнувань та масової смерті населення. Це міська адміністрація, в якій навіть вікна цілі. Вчіться, кацапи. Хоча ви ненавчані", - написав він.

Своєю чергою, військкор Андрій Цаплієнко показав знімок, зроблений вже з даху мерії.

«Ще фото з Куп'янська. Хлопці з 1-го батальйону 92-ї бригади підняли наш прапор над міськрадою», — зазначив Андрій.

Нагадаємо, за останні дні ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів української території. На Харківщині під контроль України повернули понад 30 населених пунктів.

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