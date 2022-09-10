Балаклію звільнено: ЗСУ підняли над містом прапор України (відео)

Разом із Куп'янськом звільнено місто Балаклія Харківської області. Над містом підняли український прапор, повідомив у Telegram голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

«Балаклія — це Україна! Сьогодні спільно з військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор», — розповів він.

Про визволення пишуть і місцеві пабліки.

«Місто Балаклія звільнено від окупаційних військ, тому, нарешті, вперше за 4 місяці, з'явилася можливість надати гуманітарну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 9 вересня, були відправлені та роздані продукти харчування в Таборах — деокупованому мікрорайоні міста Балаклія.

«Робота з надання гуманітарної допомоги в інших мікрорайонах та селах Балаклійської громади буде продовжена! Дякуємо ЗСУ за таку можливість!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останні кілька днів у ЗМІ з'являлася інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, але офіційні джерела не підтверджували деокупацію міста.

Після цього президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії ЗСУ, опублікувавши відео звідти.

Раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олег Жданов припустив, як розвиватимуться події на фронті.

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