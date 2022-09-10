40.13 / 41.19 39.84 / 41.12
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Балаклію звільнено: ЗСУ підняли над містом прапор України (відео)

14:29 10 вересня 2022
Балаклія

Разом із Куп'янськом звільнено місто Балаклія Харківської області. Над містом підняли український прапор, повідомив у Telegram голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

«Балаклія — це Україна! Сьогодні спільно з військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор», — розповів він.

Про визволення пишуть і місцеві пабліки.

 

«Місто Балаклія звільнено від окупаційних військ, тому, нарешті, вперше за 4 місяці, з'явилася можливість надати гуманітарну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 9 вересня, були відправлені та роздані продукти харчування в Таборах — деокупованому мікрорайоні міста Балаклія.

«Робота з надання гуманітарної допомоги в інших мікрорайонах та селах Балаклійської громади буде продовжена! Дякуємо ЗСУ за таку можливість!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останні кілька днів у ЗМІ з'являлася інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, але офіційні джерела не підтверджували деокупацію міста.

Після цього президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії ЗСУ, опублікувавши відео звідти.

Раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олег Жданов припустив, як розвиватимуться події на фронті.

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

машинка

Від пилу та бруду не залишиться й сліду: який регулярний догляд потрібний пральній машині

Повня

Горіховий повний місяць — 2022: що не можна і що обов'язково потрібно зробити 10 вересня

буряки

Замочіть буряки у солі — і вони лежатимуть аж до весни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту