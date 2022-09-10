Смертельна ДТП на Хмельниччині: батько на мінітракторі з причепом вбив 10-річного сина

Увечері 8 вересня у селі Карачіївці Хмельницької області сталася смертельна ДТП.

50-річний місцевий житель, керуючи мінітрактором з причепом, завантаженим картоплею, під час з'їзду з гори не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником, повідомили в обласному главку поліції.

Внаслідок аварії водій отримав серйозні травми та у тяжкому стані був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні.

Його 10-річний син від одержаних травм загинув на місці події. Ще двом пасажирам було надано медичну допомогу без госпіталізації.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, цього ж дня під Одесою зіткнулися фура та легковик. Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля та його дворічний син.

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