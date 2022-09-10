40.13 / 41.19 39.85 / 41.12
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП на Хмельниччині: батько на мінітракторі з причепом вбив 10-річного сина

18:24 10 вересня 2022
трактор

Увечері 8 вересня у селі Карачіївці Хмельницької області сталася смертельна ДТП.

50-річний місцевий житель, керуючи мінітрактором з причепом, завантаженим картоплею, під час з'їзду з гори не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником, повідомили в обласному главку поліції.

Внаслідок аварії водій отримав серйозні травми та у тяжкому стані був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні.

Його 10-річний син від одержаних травм загинув на місці події. Ще двом пасажирам було надано медичну допомогу без госпіталізації.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, цього ж дня під Одесою зіткнулися фура та легковик. Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля та його дворічний син.

449

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

обробка

Обробляємо смородину від шкідників восени: які три препарати застосувати

Повня

Горіховий повний місяць — 2022: що не можна і що обов'язково потрібно зробити 10 вересня

буряки

Замочіть буряки у солі — і вони лежатимуть аж до весни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту