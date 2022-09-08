Смертельна ДТП під Одесою: під час зіткнення фури з легковиком загинув водій легкового автомобіля та його дворічний син

В Україні часто трапляються ДТП. Нещодавно Рівненський суд призначив чотири роки ув'язнення 41-річному водію за смертельну аварію, в якій загинула його 8-річна племінниця.

Як повідомляє Управління Національної поліції по Одеській області, сьогодні на трасі Одеса-Рені, біля села Монаші Білгород-Дністровського району сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів із наступним загорянням. Загинули 27-річний водій легковика та його дворічний син. 47-річний водій вантажівки не постраждав.

Зараз на місці події працюють поліцейські, які з’ясовують обставини аварії та забезпечують безпеку дорожнього руху. Слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб Кримінального кодексу України.

Поліціянти просять водіїв бути максимально уважними на дорозі.

Нагадуємо, що обережними треба бути й тим, хто їздить на електросамокатах — це теж може бути небезпечно.

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