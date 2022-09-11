Наразі переговорів з росією не буде, ми не можемо дозволити собі зупинитися, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні говорив про просування ЗСУ на різних ділянках фронту, тема контрнаступу стала однією з обговорюваних й під час його виступу на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, — показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них — втікати», — зазначив Зеленський у відеозверненні.

А під час участі у панельній дискусії на YES він заявив, що наразі жодні переговори з російською федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки росіяни не можуть сформулювати жодних адекватних позицій.

«Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть», — зазначив він та додав, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуться своїх обіцянок: «Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі».

Про дипломатію, на його переконання, можна починати говорити лише після того, як росіяни підуть з території України.

«Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки», — сказав він та додав: «Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми… Шлях від цього часу, коли вся держава повністю зосереджена й об’єднана заради перемоги, до того особливого моменту, коли ми зможемо нарешті відчути, що перемога відбулася. Я знаю, що всіх зараз хвилює ключове питання: коли? Відповідь на це запитання може дати етап, який у нас попереду».

Цей етап — зиму — президент назвав вкрай важким і найскладнішим для всього світу, бо країна-агресор робить усе, щоб за 90 днів зламати спротив України, Європи і всього світу.

«Це те, на що росія сподівається. Це її останній аргумент. Останній, я в цьому впевнений: жорстокість зимового періоду, яка нібито має допомогти, коли не вистачає жорстокості людини. І ми повинні бути готовими — не зламатися, не розʼєднатися, не зійти зі свого шляху. Ми не сумніваємося, що здатні пройти зимовий період без російських енергоресурсів. Не тільки Україна, а й усі поважні європейські держави. Але, щоб це відбулося, потрібно бути готовими не допустити жодних російських диверсій — чи збройних, чи політичних. І дуже важливо не допустити дезінформаційних кроків росії. А отже, треба ще більше координації, жорсткості, тиску на росію», — візначив він.

На перконання Зеленського, зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, але для цього ЗСУ потрібно систематичне постачання необхідних видів озброєння.

«Я вважаю, що ця зима — переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше», — додав він.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ заявили, що українські підрозділи зайшли до Куп’янська і триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Фото Офісу президента України

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