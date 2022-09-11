Втрати у росіян численні, настрої — панічні: у Генштабі розповіли про перебіг деокупації України

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що останніми днями Сили оборони України звільнили від російської окупації близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Українські воїни, зокрема, зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні, в яком розповідається про стан справ на фронті на початок двохсотої доби протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Протягом доби, що минула, ЗСУ вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника. Підрозділи ППО знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Ракетними військами та артилерією за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.

«На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів», — йдеться у зведенні.

За даними Генештабу, з початку широкомасштабної агресії російської федерації в Україні було знищено близько 52 650 російських військових. Включаючи 400 за добу, що минула.

Фото Генштабу ЗСУ

Аби поповнити значні втрати в живій силі, окупанти планують провести так звану «мобілізацію» на тимчасово захоплених територіях — чоловікам заборонено залишати населені пункти. Також в захоплених містах та селах ворог у відповідь на успішні дії Збройних Сил України проводить контрзаходи. Так, на Харківщині та Херсонщині окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняють в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ.

В оперативному командуванні «Південь» додають, що на південному напрямку тривають позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування ЗСУ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає.

«Протягом бойового дня ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях і прилеглих територіях. У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань. Атакуючи райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціях ворога, забезпечено його втрати у кількості 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 1 гаубиці „Мста-Б“, 1 безпілотного розвідника типу „Орлан-10“. Знищено 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання», — повідомили в ОК.

Нагадаємо, що напередодні українські воїни зайняли Куп'янськ, другий найбільший залізничний вузол Харківщини, та розгорнули біля будівлі міськради синьо-жовтий прапор.

А очільник Луганської ОВА Гайдай заявив, що українські військові вийшли на околиці Лисичанська.

Фото Генштабу ЗСУ

826

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram