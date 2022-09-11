Непереможний боксер-напівважковаговик знищив суперника: відео вбивчого нокауту в Мексиці

Один з поєдинків у рамках боксерського шоу в Poliforo Victor Valles Arrieta в Камарго (Мексика) завершився ефектним нокаутом. Уродженець Кот-д'Івуару Семюел Кінг Мозес, який виступає за Канаду, достроково переміг місцевого бійця Себастьяна Лопеса, повідомляє vringe.com.

Наприкінці другого раунду 30-річний канадець завершив серію ударів надпотужним «пострілом» з правої, після чого його 23-річний опонент бездиханно впав на ринг. Рефері від гріха подалі довелося діставати капу з рота поваленого. Нокаутисько!

Зазначимо, що Семюел Кінг Мозес, який виступає у напівважкій вазі, відсвяткував четверту перемогу на профіринзі. Що ж до Себастьяна Лопеса, то він зазнав другої поразки в кар'єрі (за чотирьох перемог).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній суперник українця Владислава Сіренка програв бій «найдивнішим нокаутом в історії».

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