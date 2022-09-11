Колишній суперник українця Сіренка програв бій «найдивнішим нокаутом в історії» (відео)

Вечір боксу в Montreal Casino у канадському Монреалі запам'ятається вболівальникам дивною поразкою двометрового французького суперважковаговика Невфеля Уата, який минулого року був нокаутований непереможним українцем Владиславом Сіренком.

36-річний Уата (до речі, двоюрідний брат знаменитого футболіста мадридського «Реала» Каріма Бензема) поступився 33-річному канадцю Саймону Кіну в бою… без жодного удару, повідомляє worldboxingnews.net.

Ледве пролунав гонг про початок поєдинку, француз з алжирським корінням став на коліно і підняв праву руку вгору. І рефері Мартін Форест, і суперник Уата, який лише напередодні підписав контракт з промоутерською компанією Боба Арума Top Rank, були приголомшені побаченим.

Суддя зреагував швидше і, зрозумівши, що француз не має наміру боксувати, зупинив бій на 16-й секунді. У Кіна з кмітливістю виявилося гірше, і він навіть завдав беззахисному супернику одного удару, який, втім, не потрапив до офіційної статистики поєдинку. У підсумку Саймону Кіну присудили перемогу технічним нокаутом, який вже встигли охрестити «найдивнішим в історії».

Пояснення загадковій поведінці учасника Олімпійських ігор у Пекіні Невфеля Уата з'явилося пізніше. З'ясувалося, що Федерація боксу Франції заборонила суперважковаговику проводити бої, оскільки він не зумів оформити страховку. І на знак протесту Уата влаштував такий цирк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий боксер, битий Усиком, поплатився за проросійські погляди.

Фото Twitter World Boxing News

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