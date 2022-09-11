«До виходу на держкордон залишається 50 км»: Залужний зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км. На цих світлинах — результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали „Масква“, „Омск“ й „Пітєр“, дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп"янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у Генштабі ЗСУ повідомляють, що за минулу добу Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районах Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

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