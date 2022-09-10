Минулої доби російські загарбники завдали 13 ракетних та 23 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Загинули мирні люди, постраждала інфраструктура у кількох населених пунктах.

Водночас Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

Всього за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, тимчасово захоплених російськими окупантами у Харківській області.

Авіація Сил оборони завдала 33 удари, знищивши склад боєприпасів, завдано поразки майже по 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили й техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ у різних напрямках знищили два БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Наші ракетні війська та артилерія завдали ударів по вісімнадцяти пунктах управління росії різного рівня, районах зосередження живої сили противника, засобах протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійських підрозділах та понад двадцяти складах з боєприпасами та паливом.

Тим часом на звільнених територіях деокуповані громади повертаються до життя. Йде розмінування місцевості. Підрозділи Нацгвардії України проводять стабілізаційні заходи. Відновлено роботу Нацполіції.

Але ворог намагається утримати захоплені населені пункти. Для посилення російського угруповання на тимчасово окуповані території Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих «кадировців» чисельністю до 1300 осіб.

У Генштабі також повідомили, що в окремих районах Херсонської області рашисти тероризують місцевих жителів, виставляючи їх як «живий щит».

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