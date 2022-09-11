У понеділок, 12 вересня, розпочинається новий тиждень, під час якого на нас чекають нові пригоди, перемоги та розчарування. Астрологи, які вважають вересень місяцем багатства, успіху та процвітання, склали гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку, щоб розповісти, як поводитися, щоб уникнути неприємностей у цей період.

Овен

В Овнів очікується непростий, але вкрай важливий і доленосний тиждень. Нічні світила у досить сприятливому положенні для того, щоб почати діяти. Наприкінці тижня очікується багато приємних та яскравих моментів. Овни можуть стати свідками дуже незвичайної ситуації, яка не стосуватиметься їх самих, але багато чого їх навчить. Важливо стежити за поведінкою людей та намагатися вчитися на їхніх помилках. Корисними можуть стати рекомендації близьких.

Телець

Тельцям вдасться виконати якісь великі чи проміжні бажання на шляху до величезної та важливої мети у житті. Цей тиждень буде переломним і вкрай важливим. Найголовніше зараз — не змінювати пріоритети і дотримуватися прийнятих раніше планів. Такий підхід допоможе Тельцям залишитися на плаву та вийти переможцями із найнепростіших ситуацій. Нічні світила будуть також прихильними до мандрівників цього Знака. Вони можуть подорожувати та відкривати для себе нові місця.

Близнюки

Залучити бажане у своє життя з 12 по 18 вересня Близнюкам допоможе завзятість, віра в себе, а також уміння правильно спілкуватися та взаємодіяти з ворогами та недоброзичливцями. Астрологи наполегливо рекомендують людям даного Знака якнайменше реагувати на випади ворогів. Злі заздрісники, недоброзичливці, пліткарі та розлучники отримають по заслугах — якщо не зараз, то найближчим часом. Це не припущення, а незаперечний факт, адже саме так працює карма. Близнюкам краще зосередитися на справах.

Рак

Енергетика цього тижня дуже погано підходить для ризиків та авантюр. Також ракам потрібно правильно вибирати оточення, контактуючи якнайменше з представниками брехливих Знаків Зодіаку. Раки можуть з легкістю зробити крок у невідомість, обравши новий шлях у коханні, або спробувавши змінити роботу, сферу діяльності. Представникам цього Знаку астрологи радять виходити із зони комфорту, але робити це обережно. Занадто різкі та численні зміни можуть вибити Раків із колії, причому на дуже довгий термін. Ці люди мають всі шанси змінити життя.

Лев

Нічні світила допоможуть Левам закрити свої найуразливіші точки. Цього тижня їхнє життя серйозно зміниться, причому на краще. Починається період, який дозволить відчути непідробне задоволення від простого людського спілкування. Левам можна починати спілкуватися з людьми будь-якої статі, віку, статусу. Потрібно набиратися досвіду та дізнаватися про нове. Якщо минулого тижня було багато проблем та неприємних емоцій, то в період з 12 по 18 вересня негативний осад розчиниться. Леви позбудуться поганих спогадів і стану щасливими.

Діва

Дівам зірки та планети з високою ймовірністю вкажуть шлях до щастя. Щоб зрозуміти, у якому напрямі треба далі рухатися, астрологи рекомендують людям даного Знака прислухатися частіше до інтуїції. Як кажуть, спроба не катування, тож зараз потрібно використовувати будь-яку можливість та методику пошуку правильного життєвого шляху, нових цілей. Можливі позапланові зміни у всіх сферах. Багато хто з них матиме позитивний результат, так що не потрібно раніше панікувати.

Терези

Терезам астрологи наполегливо радять захистити себе від чужої негативної енергії. На цьому тижні висока ймовірність зустріти на своєму шляху токсичних особистостей та людей з дуже поганим настроєм. Що стосується родичів, друзів та другої половинки, то цим людям експерти радять якнайчастіше допомагати отримувати задоволення від дрібних радостей. Чим більше близьких людей Терези зможуть зробити щасливими, тим більше шансів на успіхи в будь-яких життєвих сферах. Цей тиждень чудово підходить для практики усвідомлених сновидінь. Можливі також пророчі сни.

Скорпіон

Вона допоможе заздалегідь дізнатися, як може чинити та чи інша людина у різних життєвих обставинах. Експерти також радять навчитися прощати образи та дати можливість зажити старим ранам. Не варто копатися в минулому і пригадувати негативний досвід тим, хто дорогий. Цей тиждень добре підходить для зміни обстановки, подорожей, пошуків нової роботи та захоплень.

Стрілець

Стрільцям важливо боротися з тривожністю та негативними емоціями, яких може залишитися чимало через проблеми, які довелося пережити у минулому. Цього тижня зірки допоможуть Стрільцям очистити свідомість. Щоб не викликати на себе лиха і проблеми, астрологи також радять представникам даного Знаку Зодіаку якомога рідше приймати спонтанні рішення. Все має слідувати плану. Розважливість — найкращий вибір для Стрільців, а спонтанність — пряма дорога до програшу та неприємностей.

Козеріг

Козероги на цьому тижні будуть стабільними, продуктивними та сильними ментально. Астрологи рекомендують не ділитися ні з ким своїми планами, оскільки ретроградний Меркурій може стати каталізатором появи неприємностей, адже під його впливом люди перестають зберігати таємниці. Планети зроблять Козерогів непробивними для атак енергетичних вампірів, а також щасливими у фінансовій сфері. Настає час для рішучих дій.

Водолій

Водоліям у період з 12 по 18 вересня з високою ймовірністю поталанить у справах. Підвищена активність Водоліїв може спровокувати зростання втоми. У цей час в жодному разі не можна допускати вигоряння. Астрологи радять знаходити час для відпочинку, спілкування з другою половинкою чи друзями, розваг.

Риби

Нічні світила творчі, тому допоможуть Рибам позбутися занепокоєння та покращити настрій. Представникам цього Знаку точно варто уникати багатозадачності. Це може спровокувати знервованість. Бездіяльність і лінь, навпаки, можуть очорнити репутацію і привести Риб до розбитого корита. Не треба переживати, адже вітер кохання, удачі та добра може змінитись із зустрічного на попутний. Цей тиждень принесе Рибам багато приємних сюрпризів.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку.

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