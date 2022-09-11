«Навіть крізь непроглядну темряву Україна та світ чітко бачать ці теракти», — Зеленський про удари окупантів по ТЕЦ

Увечері 11 вересня російські окупанти після ганебної втечі з Харківщини завдали масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Випустили 11 крилатих ракет, з яких ППО знищили дев'ять. Внаслідок влучення були пошкоджені ТЕЦ і світло зникло у Харківській, Запорізькій, Сумській та частково у Дніпропетровській областях.

Рятувальники повідомили, що за попередніми даними, одна людина загинула внаслідок обстрілу ТЕЦ Харкова. Ще одну людину шукають.

Також у Дніпропетровській облраді повідомили про двох загиблих внаслідок обстрілу області. Ще одна людина поранена.

Пожежа на ТЕЦ-5 Харкова після ракетного обстрілу рашистів

Заступник голови президентського офісу Михайло Подоляк у мережі назвав удар рашистів по енергетичній інфраструктурі «боягузливою відповіддю на втечу власної армії з поля бою».

Через кілька годин після терористичної атаки рашистів електроспоживання вдалося відновити у Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях та частково у Харківській.

Президент Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі назвав дії рашистів терактом.

«Умисні та цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів. Знеструмлено Харківську та Донецьку області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській — часткові проблеми із харчуванням «, — написав президент. У зв'язку з цим Зеленський звернувся до путінської росії:

«Ви й досі думаєте, що ми один народ? Ви думаєте, що зможете нас злякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Чи не зрозуміли, хто ми? Навіщо ми? Про що ми?

Читайте по губах:

Без газу чи без вас? Без вас.

Без світла чи без вас? Без вас.

Без води чи без вас? Без вас.

Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, пітьма і спрага — для нас не так страшно та смертельно, як ваші дружба та братерство. Але історія все розставить на місця. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею… і БЕЗ вас!"

Нагадаємо, під час втечі з Харківщини рашисти залишили військову техніку на десятки мільйонів доларів.

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