Біжать із награбованим на вкрадених у місцевих легковиках, — Генштаб про відступ рашистів на Харківщині

В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, зокрема, стало відомо, що близько 150 російських військовослужбовців виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і у місті Сватове Луганської області.

«Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях „Камаз“, 20 броньованих машинах „Тигр“ та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів», — йдеться у повідомленні.

Тим часом Сили оборони України вчергове відбили атаки ворога в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

Окупанти відходять не лише на Харківщині, але й у Херсонській області. Проте в яких саме населенних пунктів росіяни залишили свої позиції, у Генштабі поки не повідомляють.

У зв’язку з великими втратами загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх поранених. А у селі Любомирівка Запорізької області на шпиталь перетворили місцеву школу, розмістив в ній понад 100 поранених, а навколо будівлі поставили близько 10 одиниць військової техніки.

«За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів. Уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ», — додали у Генштабі.

Тим часом у мережі продовжують з'являтися відео з населенних пунктів, куди вже зайшли українські воїни.

З'явилися українські прапори й на Луганщині.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що на пункті пропуску в Станиці Луганської спостерігається черга довжиною 12 кілометрів — окупанти тікають в бік Луганська та росії.

Раніше повідомлялося, що росіяни, тікаючи з Харківщини, залишили багато військової техніки та боєприпасів.

Фото Генштабу ЗСУ

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