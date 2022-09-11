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Україна

«Ленд-ліз доброї волі»: під час втечі з Харківщини рашисти залишили військової техніки на десятки мільйонів доларів

19:02 11 вересня 2022
Трофейна техніка

Російські військові, яких у Харківській області українські воїни змусили тікати, відступаючи, залишили велику кількість техніки. У тому числі й справної.

За словами журналіста Романа Цимбалюка, ворог подарував ЗСУ різноманітної техніки майже на 130 мільйонів доларів. Цієї техніки вистачить «більше, ніж на цілий батальйон».

«Російський ленд-ліз» включав:

  • 20 танків (Т-80 в основному) на ходу і ще приблизно стільки ж, що потребують ремонту;
  • 40 одиниць легкоброньованої техніки;
  • 10 одиниць артилерії, у тому числі й чотири «Мста-С»;
  • Понад 100 одиниць колісної техніки, боєкомплекти, БПЛА…

Також росіяни, за словами журналіста, залишили «російську ганьбу — її неможливо поміряти в штуках».

 

У мережі українські бійці викладають ролики, показуючи свої трофеї.

 

До речі, відомий волонтер Павло Кашчук розповів про «жест доброї волі» з боку 15-ї бригади армійської авіації росії — комплекси «Орлан-10» включно з наземними станціями, антенами та заводською документацією.

Раніше в Інституті вивчення війни заявляли, що українські Сили оборони прорвали російські позиції на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях та зайняли понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів. Це більше території, ніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.

Фото зі сторінки Романа Цимбалюка

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