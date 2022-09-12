Відстрочку від призову можна продовжити на 2 місяці: у Кабміні видали інструкцію

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації можна продовжити на строк до двох місяців на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, яке не потребує погодження Міноборони.

Таке рішення ухвалили в уряді України, йдеться у листі Міністерства економіки від 9 вересня.

Мінекономіки рекомендує:

Керівникам підприємств, установ та організацій:

- провести аналіз необхідності продовження терміну дії відстрочок, наданих військовозобов'язаним працівникам рішеннями (наказами) Мінекономіки у березні-квітні 2022 року;

- подати (у довільній формі) до органу державної влади, який ухвалив рішення про бронювання військовозобов'язаних, пропозиції щодо продовження терміну дії відстрочок, наданих військовозобов'язаним працівникам навесні 2022 року.

У листі слід зазначити дату, номер та назву рішення (наказу) Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних працівників, а також обґрунтування необхідності продовження терміну дії відстрочки.

У міністерстві уточнили, що відстрочку буде анульовано, якщо військовозобов'язаний звільнився з підприємства, установи, організації.

Після опрацювання пропозицій Мінекономіки прийматиме рішення щодо продовження терміну дії відстрочки на термін до двох місяців або анулювання для звільнених.

У Мінекономіки наголошують, що «повторне продовження терміну дії відстрочки не допускається».

«Відповідальність за включення військовозобов'язаних у пропозиції та організацію їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час покладається на керівників органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій», — йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, які категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку від армії та чи можуть вони виїжджати за кордон.

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