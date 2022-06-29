Чи можна із відстрочкою від армії виїхати за кордон: поради юристів

Досить часто українці цікавляться тим, чи надає відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років та військовозобов’язаним жінкам право виїзду за межі України. Відповідь на це актуальне запитання надали фахівці Юридичного порадника.

Правила перетинання державного кордону України дійсно містять норму щодо надання дозволу військовозобов’язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, виїхати за кордон. Однак таке послаблення передбачено далеко не для всіх категорій осіб. Мають право на відстрочку від призову, але не мають права виїхати за межі України в умовах воєнного стану:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють, відповідно, у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення АТО (з числа військовослужбовців, працівників підприємств, установ, організацій, інших осіб, які залучалися до АТО тощо).

Такі особи, за словами фахівців, у тому числі студенти українських вузів, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наразі можуть виїхати за межі України лише за наявності інших підстав, наприклад, у разі: супроводу близького родича, що має інвалідність; утримання 3-х і більше дітей віком до 18 років тощо.

Раныше фахівець пояснив, чи можуть на блокпостах вручати повістки та перевіряти телефони.

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