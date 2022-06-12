«Служи чи підтримай»: українцям пояснили, як працює відстрочка від армії

Під час мобілізації повістки чоловікам, які за віком є військовозобов'язаними, можуть вручати навіть на вулиці.

Про це розповів комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап, пише сайт «Суспільного».

За його словами, повістки вручають для уточнення облікових даних. Після отримання документа чоловік повинен прийти до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем виклику.

«Якщо він не має права на відстрочку, він не призовник — прямує на медичний огляд. Потім отримає іншу повістку, в якій зазначено, коли у разі потреби він буде покликаний з мобілізації. Ті, хто служив, призиваються безпосередньо, а ті, хто не проходив службу, чекатимуть, коли їм зателефонують та повідомлять, коли треба прибути у відрядження до навчальних центрів» , — пояснив Арап.

Але якщо людина не прибуває до центру комплектування, матеріали направляються до відповідних органів для відкриття кримінального або адміністративного провадження.

Відстрочка від мобілізації

Ті, хто мають на неї право, теж мають з'явитися до центру комплектування.

«Призовники, згідно із законодавством, мобілізації не підлягають — лише військовозобов'язані. На відстрочку військовозобов'язані мають право відповідно до ст. 23 закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, наприклад, за сімейними обставинами: якщо є інвалід на утриманні або батько виховує саму дитину, або має 3-ох і більше дітей. Але вони повинні з'явитися в центр комплектування та надати відповідні документи: свідоцтва про народження дітей, посвідчення інваліда, щоб зробити відповідний запис в обліковій справі цього військовозобов'язаного. І тоді йому надається відповідне відстрочення» , — пояснив комісар Харківщини.

«Якщо йде війна, ми маємо розуміти — ти або маєш служити в армії, або працювати на благо держави, або займатися волонтерством. А не стояти поруч і дивитися, як інші воюють», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше українські військові викрили фейк пропаганди путіна про підготовку призову в армію молодих українок.

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