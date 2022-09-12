Українець Колмаков завоював «золото» Кубка світу з паркуру: відео фіналу
24-річний український паркурист Богдан Колмаков, який став чемпіоном Світових ігор у США, виборов «золото» Кубка світу, що проходив у столиці Болгарії Софії.
Уродженець Олександрії, що на Кіровоградщині, подолав дистанцію з перешкодами за 25,52 секунди та зійшов на найвищий щабель п'єдесталу. Друге місце посів Тангуї ван Шинген із Нідерландів (25,94 сек), третім став італієць Лука Демаркі (25,95 сек).
Додамо, що паркур — це фізична дисципліна, у якій тренується подолання будь-яких перешкод на своєму шляху у вигляді пристосування своїх рухів до довкілля. Цей вид спорту поєднує в собі особливу філософію, гімнастику, легку атлетику та білдерінг.
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