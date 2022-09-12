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Спорт

Українець Колмаков завоював «золото» Кубка світу з паркуру: відео фіналу

13:01 12 вересня 2022
Богдан Колмаков

24-річний український паркурист Богдан Колмаков, який став чемпіоном Світових ігор у США, виборов «золото» Кубка світу, що проходив у столиці Болгарії Софії.

Уродженець Олександрії, що на Кіровоградщині, подолав дистанцію з перешкодами за 25,52 секунди та зійшов на найвищий щабель п'єдесталу. Друге місце посів Тангуї ван Шинген із Нідерландів (25,94 сек), третім став італієць Лука Демаркі (25,95 сек).

Богдан Колмаков (по центру) з призерами Кубка світу

Додамо, що паркур — це фізична дисципліна, у якій тренується подолання будь-яких перешкод на своєму шляху у вигляді пристосування своїх рухів до довкілля. Цей вид спорту поєднує в собі особливу філософію, гімнастику, легку атлетику та білдерінг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Болдирєв став дворазовим чемпіоном світу зі спортивного скелелазіння.

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