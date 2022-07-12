Українець Колмаков завоював історичне «золото» на Всесвітніх іграх

У Бірмінгемі (США) тривають XI Всесвітні ігри за участю спортсменів із 110 країн, які розіграють 223 комплекти медалей у 34 неолімпійських видах спорту.

Слідом за тріумфом каратисток Анжеліки Терлюги та Аніти Серьогіної чергове «золото» до скарбнички української збірної поклав паркурист Богдан Колмаков. Наш співвітчизник став найкращим у швидкості проходження, подолавши дистанцію за 20,75 сек. Другим став італієць Андреа Конзоліні, який відстав на 0,23 сек, третім — британець Давид Нелмес (21,95 сек).

Зазначимо, що змагання з паркуру вперше проводилися на Всесвітніх іграх, тож наш співвітчизник увійшов до історії як дебютний переможець.

У загальному медальному заліку Україна посідає третє місце. У доробку наших спортсменів 23 нагороди (9 золотих, 6 срібних та 8 бронзових), попереду лише Німеччина (15+2+8) та Колумбія (9+8+3). Додамо, що Світові ігри триватимуть до 17 липня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук української олімпійської чемпіонки «порвав» усіх суперників на чемпіонаті Європи.

Фото Twitter The World Games 2022 Birmingham

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