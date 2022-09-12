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Події

Водій згорів живцем разом з автомобілем: під Дніпром ДТП завершилася трагедією

16:38 12 вересня 2022
авто

У понеділок, 12 вересня, сталася смертельна ДТП на 228-му кілометрі автодороги М-18 Харків-Сімферополь.

Аварія сталася на території Іларіонівської селищної територіальної громади Синельниківського району.

Після прибуття до місця пригоди рятувальники встановили, що легковий автомобіль «ВАЗ-2101» спалахнув після зіткнення з залізобетонним блоком, повідомили у Дніпропетровському обласному главку ДСНС.

Вогонь повністю знищив транспортний засіб. Усередині автомобіля рятувальники виявили тіло загиблого водія.

Нагадаємо, днями сталася смертельна ДТП у Хмельницькій області. Там чоловік на мінітракторі з причепом не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Самого водія з травмами госпіталізовано. Його 10-річний син загинув.

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