Ретроградний Меркурій набрав силу: Анжела Перл розповіла, як зміниться життя різних знаків зодіаку до 2 жовтня

Планета Меркурій управляє фінансами та рутинними процесами нашого життя, вона формує повсякденність та порядок. У період ретроградності Меркурія ці процеси можуть сповільнюватися або змінюватися, торкаючись багатьох сфер.

Черговий такий період настав 10 вересня й триватиме до 2 жовтня 2022 року. На думку відомої астрологині Анжели Перл, він може внести плутанину у життя багатьох знаків зодіаку. У своїх прогнозах вона попереджає, як цього уникнути, пише інформаційний ресурс rsute.

У Овнів розворот Меркурія відбувається у сьомому домі гороскопа, який відповідає за стосунки. Цей час буде вдалим для збереження чи відновлення відносин та ділових контактів. Не слід у цей період розпочинати нові проєкти.

Тільцям у період ретроградності Меркурія краще відпочити та набратися сил, оскільки в них розворот цієї планети відбувається у шостому домі гороскопа. Він відповідає за працю та повсякденні обов'язки, які потребують фізичного здоров'я.

Близнюкам слід звернути увагу на налагодження стосунків у сім'ї, зі своїми близькими. П'ятий дім гороскопа, в якому відбуватиметься розворот Меркурія для цього знака, відповідає за кохання. Тому постарайтеся проявити турботу про близьких.

У Раків Меркурій розгортатиметься у четвертому домі гороскопа, який відповідає за сім'ю, будинок, родові традиції. Раків буде супроводжувати успіх, якщо вони займуться домашніми справами.

Ретроградний рух Меркурія у Левів розпочинатиметься у третьому домі гороскопа. Він відповідає за освіту, здатність людини пізнавати світ. Тому все, що пов'язане зі знаннями та навчанням, буде легко даватися представникам цього знака та приносити свої плоди.

На представників Діви чекає фінансовий успіх. Це відбудеться завдяки розвороту Меркурія у другому домі гороскопа. Діва може отримати стабільність матеріального становища та відкрити нові фінансові потоки.

Перший дім гороскопа, в якому почнеться розворот Меркурія у Терезів, означає презентацію себе в суспільстві, що й належить зробити представникам цього знака найближчим часом. Потрібно проявляти рішучість та впевненість у собі, попрацювати над своїм іміджем.

У Скорпіона Меркурій розгортатиметься у дванадцятому домі гороскопа, який означає скритність, містицизм та керує нашими снами. Цей час краще провести на самоті, зайнятися своїм духовним та фізичним здоров'ям.

Одинадцятий дім гороскопа, в якому починає свій ретроградний рух Меркурій у Стрільців, відповідає за друзів та однодумців. Вдалий час для того, щоб відновити свої втрачені зв'язки, зібрати стару команду друзів та розпочати якийсь новий грандіозний проєкт.

У Козорога Меркурій розпочне свій зворотний рух у десятому домі гороскопа, що символізує досягнення та репутацію. Представники цього знаку зодіаку будуть стурбовані своїм становищем у суспільстві та можуть зіткнутися з серйозними проблемами.

Ретроградний рух Меркурія у Водоліїв розпочнеться у дев'ятому домі гороскопа, який відповідає за життєві цінності, пріоритети та орієнтири. Водоліям доведеться докласти деяких зусиль, щоб набути стабільності у житті.

У Риб розворот Меркурія відбудеться у восьмому домі гороскопа, який символізує перетворення, перегляд планів. У цей час можуть зриватися важливі справи, а життя йти за іншим сценарієм. Тому краще провести цей час на самоті й не планувати нічого важливого.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 12 вересня від Анжели Перл читайте на сайті «ФАКТІВ».

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