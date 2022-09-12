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Спорт

Легенда збірної України захищає рідну країну від рашистів на передовій (фото)

21:12 12 вересня 2022
Олександр Матвійчук

Багато українських спортсменів, колишніх та нинішніх, із початком повномасштабної війни вирішили зі зброєю в руках захищати рідну країну від рашистських окупантів.

Одним із них став 47-річний колишній хокеїст столичного «Сокола» та збірної України Олександр Матвійчук. Спортсмен, який останнім часом займався вихованням маленьких хокейних зірочок у Києві, у перші дні війни вступив до територіальної оборони Козина, що під Києвом, а потім вирушив на передову.

«Легенда „Сокола“ Олександр Матвійчук зараз там, де найгарячіше. І з шевроном рідного клубу», — написали на офіційній сторінці «Сокола» у Twitter, прикріпивши фото воїна.

За роки своєї кар'єри Матвійчук виступав за низку російських клубів — зокрема, захищав кольори «Металурга» (Новокузнецк), московського ЦСКА, пітерського СКА, «Молота-Прикам'є» (Перм) та московських «Крильєв Совєтов». А у складі київського «Сокола» став п'ятиразовим чемпіоном України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий тенісист Олександр Долгополов повернувся з-за кордону захищати Україну.

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