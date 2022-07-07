«Переводжу на нього погляд, а він перестав дихати»: український чемпіон світу розповів про пережиту на війні трагедію

Чемпіон світу з кікбоксингу, багаторазовий володар Кубка світу українець Роман Щербатюк із перших днів війни вирішив зі зброєю в руках захищати рідну країну від рашистських окупантів.

24-річний уродженець Черкас, не маючи бойового досвіду, потрапив у гарячу точку на Луганщині, і за час, проведений на передовій, неодноразово опинявся на волосині від смерті.

«На подвір'я потрапили з міномета, поранило кількох моїх побратимів, — згадав один із випадків Роман в інтерв'ю «Українській правді». — Я був за цегляною стіною, тож уцілів. Пам'ятаю, як мій побратим із кров'ю на обличчі повзе, командир наказує запустити в гараж, ми його затягуємо, і мені дають наказ надати першу медичну допомогу. Руки зводило судомами, але мені вдалося тоді діяти холоднокровно: взяв його аптечку, оглянув за протоколом, наклав джгут. Прилетів снаряд і ударною хвилею контузило мого товариша. Він почав безладно розмовляти. Мене залишили з ним, хлопці пішли на позицію. Ми чекали на медика.

Роман Щербатюк воював у гарячій точці в Луганській області

Я дивлюся, він усе тихіше й тихіше починає бути. Думаю: «Ну, слава Богу, заспокоюється». Потім переводжу на нього погляд, а він перестав дихати. Починаю робити штучне дихання. Намагався зробити все, що міг. Та не допомогло. Передав таку сумну звістку нашому командиру".

Додамо, що після виходу в середині травня з гарячої точки в Луганській області Роман одружився зі своєю коханою дівчиною, а також встиг підготуватися до виступу на Всесвітніх іграх — головних змаганнях чотириріччя для неолімпійських видів спорту, які цього року відбудуться з 7 по 17 липня в Бірмінгемі (США).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у президента «Агробізнесу» Олега Собуцького, який перебуває на фронті, на руках померла дитина.

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